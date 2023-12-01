استطلاع لـمعاريف: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون استمرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أيد 54% من الإسرائيليين استمرار خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإفراج حماس عن رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بشكل يومي، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم،الجمعة، الذي انتهى في فجرت استمرار العمل بموجب خطة وقف إطلاق النار واستأنفت إسرائيل حربها على غزة.

وتبين في تفاصيل الاستطلاع أن أغلبية كبيرة بنسبة 66% من معارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يؤيدون استمرار وقف إطلاق، وكذلك في أوساط أنصار نتنياهو أيد 40% استمرار وقف إطلاق النار وعارض ذلك 30% من أنصاره.

وفيما لو جرت انتخابات للكنيست الآن، لحصلت أحزاب المعارضة الحالية، وبضمنها كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، على 77 مقعدا مقابل 43 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.

وتراجع "المعسكر الوطني" بثلاثة مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، ومن 43 إلى 40 مقعدا، فيما تقدم حزب الليكود برئاسة نتنياهو بمقعدين، من 18 إلى 20 مقعدا.

وحصد حزب "ييش عتيد" على 14 مقعدا، حزب "يسرائيل بيتينو" – 10 مقاعد، حزب شاس – 9 مقاعد، كتلة "يهدوت هتوراة" – 7 مقاعد، حزب "عوتسما يهوديت" – 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير – 5 مقاعد، حزب ميرتس – 4 مقاعد، القائمة الموحدة – 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم للأسبوع الثاني على التوالي.

ولا يزال غانتس يعتبر المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة، وحصل على تأييد 49%، مقابل 30% لنتنياهو.