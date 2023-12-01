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اجراءات الاحتلال العسكرية تحول دون تمكن المصلين من الوصول للأقصى

12/1/2023 5:15:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، منذ صباح اليوم الجمعة، دون تمكن المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الذين يريدون الدخول للمسجد خارج باب الأسباط أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الاقصى للجمعة الثامنة على التوالي.

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