اجراءات الاحتلال العسكرية تحول دون تمكن المصلين من الوصول للأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، منذ صباح اليوم الجمعة، دون تمكن المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الذين يريدون الدخول للمسجد خارج باب الأسباط أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الاقصى للجمعة الثامنة على التوالي.
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