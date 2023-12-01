واينت: هرتسوغ يلتقي أمير قطر بالإمارات على خلفية تقارير عن استمرار مفاوضات إطلاق الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-قال موقع "واينت" العبري، الجمعة، بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقى أمير قطر تميم بن حمد على هامش مؤتمر المناخ في الإمارات على خلفية تقارير عن استمرار مفاوضات إطلاق الأسرى.

وقال الموقع، "إنه في لقاء تاريخي والأول من نوعه، التقى رئيس إسرائيل يتسحاق هرتصوغ، صباح اليوم، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت الموقع إلى أن "محادثة طويلة دارت بين الرجلين، وتم تصويرهما وهما يتصافحان، مع وجود تقارير تفيد بأن المفاوضات مع حركة حماس، التي تتوسط فيها قطر، مستمرة على الرغم من استئناف القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.