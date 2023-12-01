حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال رفض التعامل مع كل عروضنا لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة.

وأضافت "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض".



وبينت "عرضنا تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليشارك في دفنهم وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين".



وأشارت إلى أن الاحتلال يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن محتجزين.



واكدت أنها ستقوم بإفشال أهداف العدوان الإجرامي وستكسر إرادة جيش الاحتلال المهزوم والكلمة العليا ستبقى للشعب الفلسطيني.

