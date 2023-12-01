سرايا القدس: قصفنا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم الاحتلال

سرايا القدس: قصفنا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم الاحتلال
التاريخ
12/1/2023 5:15:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مجاهديها "قصفوا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني صباح اليوم".
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