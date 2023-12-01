مصدر عسكري إسرائيلي: الحرب ستستمر ولا نية لإيقافها

مصدر عسكري إسرائيلي: الحرب ستستمر ولا نية لإيقافها
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها.
وقد بدأت يوم الجمعة الماضي هدنة مدتها 4 أيام، وتم تمديدها مرتين، وانتهت الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة.
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