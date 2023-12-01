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مصدر عسكري إسرائيلي: الحرب ستستمر ولا نية لإيقافها

12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها.
وقد بدأت يوم الجمعة الماضي هدنة مدتها 4 أيام، وتم تمديدها مرتين، وانتهت الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة.




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