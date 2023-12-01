قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي

قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الخارجية القطرية، إن قطر تعرب عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة.
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