الاحتلال يحظر الأعمال الزراعية على حدود قطاع غزة

الاحتلال يحظر الأعمال الزراعية على حدود قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم حظر الأعمال الزراعية في المناطق المتاخمة للسياج الفاصل مع قطاع غزة بسبب استئناف القتال.
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