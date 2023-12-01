سرايا القدس تقصف تجمعا للجيش الإسرائيلي

سرايا القدس تقصف تجمعا للجيش الإسرائيلي
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي- قصف تجمع لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي كانت متمركزة في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.
وكان مراسل الجزيرة قد أشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بغلاف غزة، وأوضح أن قوات الاحتلال اعترضت 3 صواريخ في سماء سديروت.
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