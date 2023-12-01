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37 شهيدا في غزة منذ نهاية الهدنة

12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إنه استشهد 4 في قصف على منزل برفح ما يرفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة إلى 37.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات بينهم 10 شهداء في قصف استهدف مخيم المغازي وسط غزة.

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