37 شهيدا في غزة منذ نهاية الهدنة
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إنه استشهد 4 في قصف على منزل برفح ما يرفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الجمعة إلى 37.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد العشرات بينهم 10 شهداء في قصف استهدف مخيم المغازي وسط غزة.
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