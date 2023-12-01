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وزارة الصحة بغزة: الوضع مؤلم وكارثي ومستشفيات الجنوب مستنزفة

12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الواقع الصحي في شمال قطاع غزة "مؤلم وكارثي" وأكد أن مستشفيات الجنوب مستنزفة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد القدرة للجزيرة أن الهدنة الإنسانية التي انتهت صباح اليوم الجمعة لم تسعف المنظومة الصحية، وعبر عن مخاوف من فقدان الكثير من الأرواح في الفترة القادمة.
وطالب المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع، وقال إن الأولوية حاليا لتدفق المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات وإسعاف الجرحى.
من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في شمال غزة إنهم يفتقرون لوجود آليات تعمل في المنطقة، وأوضح للجزيرة أن عناصر الدفاع المدني تتحرك دون آليات إلى الأماكن المستهدفة وتحاول إنقاذ الضحايا.




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