وزارة الصحة بغزة: الوضع مؤلم وكارثي ومستشفيات الجنوب مستنزفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الواقع الصحي في شمال قطاع غزة "مؤلم وكارثي" وأكد أن مستشفيات الجنوب مستنزفة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد القدرة للجزيرة أن الهدنة الإنسانية التي انتهت صباح اليوم الجمعة لم تسعف المنظومة الصحية، وعبر عن مخاوف من فقدان الكثير من الأرواح في الفترة القادمة.
وطالب المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع، وقال إن الأولوية حاليا لتدفق المساعدات الطبية والوقود إلى المستشفيات وإسعاف الجرحى.
من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في شمال غزة إنهم يفتقرون لوجود آليات تعمل في المنطقة، وأوضح للجزيرة أن عناصر الدفاع المدني تتحرك دون آليات إلى الأماكن المستهدفة وتحاول إنقاذ الضحايا.
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