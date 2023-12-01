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إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة

12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون.




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