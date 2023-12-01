إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة

إصابة 4 جنود إسرائيليين في معارك شمالي قطاع غزة
التاريخ
12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر إسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
من جانبها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ رجوم وقذائف هاون.
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