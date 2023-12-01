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كتائب القسام تقصف عسقلان وسديروت وبئر السبع

12/1/2023 5:15:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
في المقابل، رصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ، بينما أكد مراسل الجزيرة اندلاع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة، بعد دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة من غزة.




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