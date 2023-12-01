كتائب القسام تقصف عسقلان وسديروت وبئر السبع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، وأكدت أن القصف رد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
في المقابل، رصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ، بينما أكد مراسل الجزيرة اندلاع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة، بعد دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة من غزة.
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