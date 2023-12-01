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غوتيريش يأسف بشدة لاستئناف العمليات العسكرية في غزة

12/1/2023 5:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يأسف بشدة" لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وعبر حسابه في منصة "إكس"، عبر غوتيريش عن أمله في العودة إلى الهدنة الإنسانية، وقال إن "العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".




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