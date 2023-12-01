غوتيريش يأسف بشدة لاستئناف العمليات العسكرية في غزة

غوتيريش يأسف بشدة لاستئناف العمليات العسكرية في غزة
التاريخ
12/1/2023 5:15:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يأسف بشدة" لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وعبر حسابه في منصة "إكس"، عبر غوتيريش عن أمله في العودة إلى الهدنة الإنسانية، وقال إن "العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".
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