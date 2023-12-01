رئيس مجلس الشورى يهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 52 لعيد الاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيًا لمعاليه وللشعب الإماراتي الشقيق كل التقدم، والمزيد من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان .
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين ، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدفع بالمزيد من التعاون الوثيق، والتنسيق المثمر في كل ما يحقق المصالح المشتركة بن البلدين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مؤكدًا معاليه الحرص على دعم الشراكات البرلمانية، وتعزيزها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بوافر الخير والرخاء.
وهنّأ رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين،معربًا
في برقية تهنئة بعثها لسعادة السفير الإماراتي، عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
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