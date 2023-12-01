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رئيس مجلس الشورى يهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 52 لعيد الاتحاد

12/1/2023 5:12:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيًا لمعاليه وللشعب الإماراتي الشقيق كل التقدم، والمزيد من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان .

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بفضل حرص قيادتي البلدين الشقيقين ، على تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدفع بالمزيد من التعاون الوثيق، والتنسيق المثمر في كل ما يحقق المصالح المشتركة بن البلدين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في مجال العمل البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مؤكدًا معاليه الحرص على دعم الشراكات البرلمانية، وتعزيزها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سائلًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بوافر الخير والرخاء.

وهنّأ رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين،معربًا
في برقية تهنئة بعثها لسعادة السفير الإماراتي، عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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