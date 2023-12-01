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وزير المواصلات والاتصالات يؤكد الدور المحوري للمرأة البحرينية في عملية التنمية

12/1/2023 5:12:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات الدور البارز والمحوري الذي تمارسه المرأة البحرينية في نهضة الوطن، وما تحققه من إنجازات وطنية وعالمية سطّرت في مختلف المجالات، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

,ثمّن
وزير المواصلات والاتصالات الدعم والمتابعة الذي تلقاه المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، الأمر الذي أسهم في أن تتبوأ المرأة البحرينية مناصبًا قيادية في مختلف المحافل والمجالات.

وأثنى الوزير على مساعي المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في دعم المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة البناء والتطور، والذي أسهم في أن تكون المرأة البحرينية أنموذجًا للعطاء المستمر وشريكًا فاعلاً في المجتمع البحريني وبدعم مسيرة التنمية.

وأشاد الكعبي بعطاء منتسبات وزارة المواصلات والاتصالات، وجهودهن البارزة في الدفع بمخرجات الوزارة والارتقاء بقطاع المواصلات والاتصالات في المملكة، متمنيًا لهن المزيد من التقدم والازدهار.

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