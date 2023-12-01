وزير المواصلات والاتصالات يؤكد الدور المحوري للمرأة البحرينية في عملية التنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات الدور البارز والمحوري الذي تمارسه المرأة البحرينية في نهضة الوطن، وما تحققه من إنجازات وطنية وعالمية سطّرت في مختلف المجالات، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
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وزير المواصلات والاتصالات الدعم والمتابعة الذي تلقاه المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، الأمر الذي أسهم في أن تتبوأ المرأة البحرينية مناصبًا قيادية في مختلف المحافل والمجالات.
وأثنى الوزير على مساعي المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه في دعم المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة البناء والتطور، والذي أسهم في أن تكون المرأة البحرينية أنموذجًا للعطاء المستمر وشريكًا فاعلاً في المجتمع البحريني وبدعم مسيرة التنمية.
وأشاد الكعبي بعطاء منتسبات وزارة المواصلات والاتصالات، وجهودهن البارزة في الدفع بمخرجات الوزارة والارتقاء بقطاع المواصلات والاتصالات في المملكة، متمنيًا لهن المزيد من التقدم والازدهار.
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