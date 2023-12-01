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المدير العام لمعهد الإدارة العامة: المرأة محرك أساسي في عملية التنمية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية

12/1/2023 5:12:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، جعلت المرأة البحرينية محركًا أساسيًا في عملية التنمية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بكافة المجالات.

وأشارت الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظّم رئيسة المجلس الأعلى المرأة ، التي جعلت المرأة البحرينية محط أنظار المجتمع الدولي لما تحظى به من دعم متواصل ساهم في تحقيقها العديد من الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أن معهد الإدارة العامة يفخر اليوم بشراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة نحو تعزيز تقدّم المرأة ومواصلة تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين.

وقد أقام معهد الإدارة العامة احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أشادت خلالها الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بسعي منتسبات المعهد الدائم للخروج بخطط ومبادرات ومشاريع مبتكرة للارتقاء بالخدمات المؤسسية التي يقدمها المعهد للقطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم و"الكوتشنج"، مع مواصلة سعي جميع الكوادر الوطنية في المعهد إلى تحقيق التوازن في خدماته المقدمة بما يجعل المرأة والرجل يسيران في مسارٍ متوازٍ لتحقيق التطلّعات المنشودة.

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