المدير العام لمعهد الإدارة العامة: المرأة محرك أساسي في عملية التنمية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، عضو المجلس الأعلى للمرأة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، جعلت المرأة البحرينية محركًا أساسيًا في عملية التنمية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بكافة المجالات.
وأشارت الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظّم رئيسة المجلس الأعلى المرأة ، التي جعلت المرأة البحرينية محط أنظار المجتمع الدولي لما تحظى به من دعم متواصل ساهم في تحقيقها العديد من الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أن معهد الإدارة العامة يفخر اليوم بشراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة نحو تعزيز تقدّم المرأة ومواصلة تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين.
وقد أقام معهد الإدارة العامة احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أشادت خلالها الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بسعي منتسبات المعهد الدائم للخروج بخطط ومبادرات ومشاريع مبتكرة للارتقاء بالخدمات المؤسسية التي يقدمها المعهد للقطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم و"الكوتشنج"، مع مواصلة سعي جميع الكوادر الوطنية في المعهد إلى تحقيق التوازن في خدماته المقدمة بما يجعل المرأة والرجل يسيران في مسارٍ متوازٍ لتحقيق التطلّعات المنشودة.
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