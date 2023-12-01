شعراء يضيئون سماء معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 بقصائد نالت إعجاب الجمهور

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الأمسية الشعرية أحياها الشعراء الأردني نضال برقان والكويتيان مريم العبدلي وجابر النعمة والسعودي شتيوي الغيثي
أضاء شعراء سماء معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 اليوم الخميس بقصائد تفاعل معها الجمهور الحاضر بالانسجام والتصفيق إعجابا.
وتنوعت النصوص الملقاة خلال الأمسية الشعرية، التي أحياها الشعراء الأردني نضال برقان والكويتية مريم العبدلي والكويتي جابر النعمة والسعودي شتيوي الغيثي ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، بين فنون الشعر الحر والنثر والتفعيلة وغيرها.
وقدمت الشاعرة العبدلي عددا من النصوص منها «فزع غريب» و«المجد للمنتحرين» و«أمهات» و«إغماء» و«الهالكون» و«أسنان هذا العالم» و«عصا كمان»، ونص في رثاء الروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، فيما قدم الشاعر السعودي الغيثي قصيدة للكويت و«نصوص لأجل فلسطين» و«عجوز فلسطينية أمام جندي إسرائيلي» و«طفل فلسطيني من حجر» و«شهقة لليل العزلة» وعددا من النصوص الغزلية.
وأمتع الشاعر الأردني برقان آذان الحاضرين بعدد من القصائد منها «أستنشق أنفاسك» و«لمن تزرعين النجوم في حوض النعناع» فيما ألقى الشاعر النعمة عددا من قصائده منها «سواد الليالي» و«الحلم» و«أمر لا يرى» و«هذا البحر دمي» و«أدون مشاهداتي وأهرب».
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