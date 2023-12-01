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شعراء يضيئون سماء معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 بقصائد نالت إعجاب الجمهور

12/1/2023 4:35:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الأمسية الشعرية أحياها الشعراء الأردني نضال برقان والكويتيان مريم العبدلي وجابر النعمة والسعودي شتيوي الغيثي


أضاء شعراء سماء معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 اليوم الخميس بقصائد تفاعل معها الجمهور الحاضر بالانسجام والتصفيق إعجابا.
وتنوعت النصوص الملقاة خلال الأمسية الشعرية، التي أحياها الشعراء الأردني نضال برقان والكويتية مريم العبدلي والكويتي جابر النعمة والسعودي شتيوي الغيثي ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، بين فنون الشعر الحر والنثر والتفعيلة وغيرها.
وقدمت الشاعرة العبدلي عددا من النصوص منها «فزع غريب» و«المجد للمنتحرين» و«أمهات» و«إغماء» و«الهالكون» و«أسنان هذا العالم» و«عصا كمان»، ونص في رثاء الروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، فيما قدم الشاعر السعودي الغيثي قصيدة للكويت و«نصوص لأجل فلسطين» و«عجوز فلسطينية أمام جندي إسرائيلي» و«طفل فلسطيني من حجر» و«شهقة لليل العزلة» وعددا من النصوص الغزلية.
وأمتع الشاعر الأردني برقان آذان الحاضرين بعدد من القصائد منها «أستنشق أنفاسك» و«لمن تزرعين النجوم في حوض النعناع» فيما ألقى الشاعر النعمة عددا من قصائده منها «سواد الليالي» و«الحلم» و«أمر لا يرى» و«هذا البحر دمي» و«أدون مشاهداتي وأهرب».

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