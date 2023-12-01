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الزين الصباح إشراك جميع القوائم في انتخابات اتحاد أميركا المقبلة وضمان جودة ونزاهة العملية الانتخابية

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
بحثت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، وبحضور رئيس المكتب الثقافي في واشنطن دي سي د.نايف الشمري، مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط، عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن الطلابي ومدى اهمية طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأميركية لدى السفارة والمكتب الثقافي.
وأبدت السفيرة والمكتب الثقافي رغبتهم لمشاركة جميع القوائم الطلابية في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية القادم وضمان جودة ونزاهة العملية الانتخابية للانتخابات الطلابية.
في هذا الصدد، ثمنت السفيرة الزين الصباح جهود الهيئة التنفيذية وسعيهم واستشعارهم مسؤولياتهم فيما يخص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أهمية وضع واعتماد خطة اصلاحية بإشراك جميع الجهات ذات الصلة.

MENAFN01122023000130011022ID1107520896

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