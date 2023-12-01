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ندوة كاتب وكتاب تناقش المجموعة القصصية نجمة واحدة قد تكفي

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقشت ندوة «كاتب وكتاب» المجموعة القصصية «نجمة واحدة قد تكفي» للكاتبة والروائية الكويتية باسمة العنزي، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.
وأكدت العنزي، في الندوة التي أدارها عبدالله آل عبدان، أن لكل كاتب أسلوبه مبينة أنها تستلهم من الواقع وتفاصيله أكثر من الخيال أو التاريخ وأنها مع مقولة «إن ما ليس له قيمة في الحياة ليس له قسمة في الأدب».
ولفتت الى أن القصة القصيرة مختزلة في محور واحد وتجد الحوار فيها محدودا مبينة أن النقد الاجتماعي موجود في كل نواحي الادب وليس مختص في القصة القصيرة.
وقالت إن عنوان المجموعة القصصية «نجمة واحدة قد تكفي» تعني نجمة التقييم الذي نستخدمه في كل السلع، خاصة أن قصة البطل فيها تحمل ذات العنوان وتأتي ضمن المجموعة وتلامس استهلاكه للعديد من السلع.
وأضافت أن كون الشخصيات الرئيسية في المجموعة القصصية أغلبها نسائية لم يكن مقصودا، إذ جاءت الكتابة لتسليط الضوء على شخصيات هامشية صادف معها أن تكون المرأة بطلة أغلب هذه الشخصيات.
وذكرت العنزي أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا يتطلب أن يكون بشكل مثالي كأي سلعة، مشيرة الى أن تلك المواقع أصبحت جزءا رئيسيا من حياتنا لا يمكن الاستغناء عنه بما تحمله من بعض الجوانب السلبية.
وأوضحت أن الشخصيات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي هي انعكاس للواقع في الحياة والتنوع فيهما متشابه بشكل كبير فيما يجد البعض مساحة حرية أكبر في تلك المواقع ما يدفعهم لاستخدام اسماء مستعارة.
وباسمة العنزي هي كاتبة وروائية كويتية لها العديد من الاصدارات منها: «حياة صغيرة خالية من الأحداث» و«يغلق الباب على ضجر» و«قطط انستجرام»، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية للقصة القصيرة مرتين في عامي 2007 و2013، كما فازت روايتها «حذاء أسود على الرصيف» بالمركز الثالث في الدورة الـ 16 لجائزة الشارقة للابداع العربي في مجال الرواية لعام 2012.

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