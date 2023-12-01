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معهد الأبحاث يشارك في مؤتمر (كوب 28) للمناخ في الإمارات

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 المعني بالمناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحاضرات يقدمها باحثوه ضمن جناح الكويت وجناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.
وقال المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية بالمعهد عبدالمحسن الهارون في بيان صحافي إن المشاركة بالمؤتمر الذي انطلق اليوم تأتي لتسليط الضوء على جهود الكويت وبرامجها للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدامات الطاقة المتجددة.
وأضاف الهارون أن المعهد وبرغبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشارك بسفينة (المستكشف) التي تضعها الوكالة على قائمة المرافق البحثية المهمة على مستوى المنطقة وتعول عليها في إجراء عدد من الدراسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي.
وأوضح أن سفينة (المستكشف) فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط إذ تختص بأنشطة البحث والتطوير في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية ومزودة بسبعة مختبرات حديثة.
وذكر أن المؤتمر فرصة لإجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الكويت وقعت في السابق على بروتوكول «كيوتو» واتفاقية «باريس» حرصا على مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ والحد من تداعياتها علاوة على المشاركة في المؤتمرات العالمية المعنية بها.

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