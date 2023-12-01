الغضوري مراقب مكتب وكيل الأوقاف

الغضوري مراقب مكتب وكيل الأوقاف
التاريخ
12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا يقضي بندب نواف الغضوري لشغل وظيفة مراقب مكتب وكيل الوزارة بإدارة مكتب وكيل الوزارة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
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