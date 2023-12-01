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الغضوري مراقب مكتب وكيل الأوقاف

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا يقضي بندب نواف الغضوري لشغل وظيفة مراقب مكتب وكيل الوزارة بإدارة مكتب وكيل الوزارة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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