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منتسبو تأهيل القيادات العليا زاروا المعهد الدبلوماسي

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام منتسبو برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (4)، بزيارة إلى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، حيث تلقى منتسبو البرنامج محاضرة عن «أهمية الدبلوماسية وأولويتها على الأدوات العسكرية والاقتصادية» ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح.
وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الذي يتطرق لسياق الأمن القومي والقدرات السياسية والدفاعية.

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