منتسبو تأهيل القيادات العليا زاروا المعهد الدبلوماسي

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام منتسبو برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (4)، بزيارة إلى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، حيث تلقى منتسبو البرنامج محاضرة عن «أهمية الدبلوماسية وأولويتها على الأدوات العسكرية والاقتصادية» ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح.
وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج الذي يتطرق لسياق الأمن القومي والقدرات السياسية والدفاعية.
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