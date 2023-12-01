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10 أطنان مساعدات ومستلزمات طبية نقلتها الطائرة الـ31 لإغاثة غزة

12/1/2023 4:35:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس الخميس الطائرة الإغاثية الـ31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لـ «كونا» إن الكويت تبذل كل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الاعتداءات المدمرة من الكيان الصهيوني.
وأضاف المعراج أن الجسر الجوي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة الكويتية بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومتابعة حثيثة من الوزارات والمؤسسات المعنية في البلاد لاسيما جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأعرب عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للمتضررين هناك.
وأكد أن الجمعية حرصت منذ بداية الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة على إيصال مساعداتها العاجلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسيطيني، مبينا أن الجمعية تعمل حاليا على تحديد عدد من المحاور الأساسية من المساعدات على أن يتم الشراء من السوق المحلي المصري تمهيدات لإدخالها إلى معبر رفح.
ولفت المعراج إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها إثر العدوان الصهيوني.

MENAFN01122023000130011022ID1107520891

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