10 أطنان مساعدات ومستلزمات طبية نقلتها الطائرة الـ31 لإغاثة غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس الخميس الطائرة الإغاثية الـ31 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لـ «كونا» إن الكويت تبذل كل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الاعتداءات المدمرة من الكيان الصهيوني.
وأضاف المعراج أن الجسر الجوي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة الكويتية بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومتابعة حثيثة من الوزارات والمؤسسات المعنية في البلاد لاسيما جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأعرب عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للمتضررين هناك.
وأكد أن الجمعية حرصت منذ بداية الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة على إيصال مساعداتها العاجلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسيطيني، مبينا أن الجمعية تعمل حاليا على تحديد عدد من المحاور الأساسية من المساعدات على أن يتم الشراء من السوق المحلي المصري تمهيدات لإدخالها إلى معبر رفح.
ولفت المعراج إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها إثر العدوان الصهيوني.
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