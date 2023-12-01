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عطاء تدعو إلى دعم مشروع كسوة النازحين في غزة

12/1/2023 4:35:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية تستعد هذه الأيام لتنفيذ وتوزيع مشروع كسوة الشتاء لأهلنا النازحين والمتضررين في غزة والذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائيـــة والملابــــس والبطانيات وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وأكــد الشقراء أن الجمعية تحرص عبر شركائها من الجمعيات الخيرية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية إلى إيصال المساعدات للنازحين يدا بيد وتوثيقها ونشرها بحسابات الجمعية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم».

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