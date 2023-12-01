عطاء تدعو إلى دعم مشروع كسوة النازحين في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية تستعد هذه الأيام لتنفيذ وتوزيع مشروع كسوة الشتاء لأهلنا النازحين والمتضررين في غزة والذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائيـــة والملابــــس والبطانيات وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وأكــد الشقراء أن الجمعية تحرص عبر شركائها من الجمعيات الخيرية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية إلى إيصال المساعدات للنازحين يدا بيد وتوثيقها ونشرها بحسابات الجمعية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم».
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