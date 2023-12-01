الصندوق الكويتي للتنمية يشارك بفعاليات كوب 28

البحر: ملتزمون بدعم جهود التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية



يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28» «COP 28» المنعقد في مدينة دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر لهذا العام، مواصلا جهوده في دعم المبادرات البيئية العالمية، حيث تأتي المشاركة بناء على التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجيــــة والإقليمية والدوليـــــة، ورؤية كويت جديدة 2035 والتي تتضمن محور البيئة المعيشية المستدامة كركيزة أساسية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي.

ويشارك الصندوق في هذه القمة ضمن جناح الكويت بهدف تسليط الضوء على دور الصندوق في المحافظة على البيئة، حيث سيقدم عدة محاضرات لمناقشة التغير المناخي وسبل الحد من التغير منه يلقيها كل من د.ناصر الرفاعي مستشار أول هندسي، ود.عبد الرضا بهمن مستشار أول هندسي، ود.حميد الرشيدي مستشار هندسي، ومنار منصور مهندس اختصاصي، كما سيتم عقد جلستين نقاشيتين بمشاركة مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية خالد الخالد.

وأعرب المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة وليد شملان البحر عن التزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مؤكدا مشاركة الصندوق في مشروعات رائدة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، ومشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الصندوق لمستقبل مستدام يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وأضاف البحر: يسعى الصندوق إلى تعزيــز التعاون الدولي في مجــال البيئة، من خلال شراكات جديدة مع منظمات دولية وإقليمية، وسيشمل ذلك دعم مشروعات تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.