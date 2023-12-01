عودة النسخة الرابعة لمعرض مرزام 12 ديسمبر

25 ألف متر مساحة المعرض..ويتيح للزوار فرصاً للفوز بجوائز قيمة عند التسوق



كشفت م.فرح الحميضي، المؤسسة والمنظمة لمعرض مرزام - أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت عن إقامة المعرض هذا العام خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر بأرض المعارض في منطقة مشرف. وأكدت الحميضي في بيان صحافي أن عودة «مرزام» السنوية تشكل نجاحا هائلا للقائمين عليه، بمن في ذلك المنظمون والرعاة والمشاركون، ويأتي مرزام الرابع بأكبر نسخة له على الإطلاق هذا العام.

وأضافت: كل عام يقدم المعرض تجربة فريدة لزواره، وهذا العام سيشمل أكثر من 300 جناح مميز يغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور، ويمتد على مساحة تتجاوز 25،000 متر مربع، مما يجعله الأكبر والأهم في تاريخ مرزام، مشيرة إلى أن المعرض سيسهل على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية إلى الأثاث والإكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل.

وتابعت: منذ انطلاقته كان ولايزال هدف مرزام تحويل عملية تشطيب وتأثيث البيوت والمساحات من تحد متعب إلى تجربة ممتعة عن طريق جمع المحترفين، وسيتيح المعرض للزوار فرصا للفوز بجوائز قيمة عند التسوق داخله، بما في ذلك الجائزة الكبرى التي تقدم سنويا وهي سيارة فولفو، بالإضافة إلى جوائز نقدية وأكثر من 10 جوائز قيمة مقدمة من الرعاة، لافتة إلى أن الشركات المشاركة ستقدم عروضا حصرية للزوار خلال مدة مشاركتها في المعرض.

وذكرت أن معرض مرزام يعمد الى جعل المعرض تجربة مريحة لجميع أفراد العائلة، فخصص مساحة خاصة للأطفال تحتوي على أنشطة تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى منطقة خاصة للأمهات المرضعات، حيث لاحظنا أن الزوار يقضون ساعات طويلة في المعرض ويكررون زيارتهم لعدة أيام، ولهذا يوفر المعرض مناطق للمطاعم والمقاهي لتوفير خيارات لاستراحة للزوار، مبينة تخصيص أجنحة للجامعات التي تدرس التصميم الداخلي والعمارة في الكويت لعرض مناهجها وأعمال طلابها.

ووجهت الشكر للرعاة والمشاركين، مثنية على دور الشركات الداعمة منذ انطلاقة مرزام في عام 2019، مع التركيز خاصة على زين – رائدة خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط – من الشركات التي اهتمت برعاية المعرض منذ نسخته الأولى تعود كراعي بلاتيني للمرة الرابعة.

وراعي مرزام البلاتيني شركة الوزان المتحدة التجارية صناع التجربة الفريدة والجودة العالية في مجال المطابخ والأبواب وخزائن الملابس وخزنات المجوهرات، بالإضافة الى معدات المطاعم والمقاهي، كما انضمت تكنو جيم العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال توريد معدات اللياقة البدنية للصالات الرياضية التجارية والمنازل كراع بلاتيني لمعرض مرازام، فيما رحب مرزام بعودة بنك بوبيان كراع مصرفي حصري للمعرض للعام الثاني على التوالي والذي تميزت مشاركته العام الماضي بتقديم حزمة من الخدمات التمويلية لجميع احتياجات ملاك المنازل.

وتعود مجموعة الراي الإعلامية كراع إعلامي وستقود انطلاقة حملته الإعلانية من خلال منصاتها المتعددة، وسيارات فولفو الراعي الاستراتيجي للمعرض، متقدمة بشكر خاص للرعاة الذهبيين شركة أحواض الوسيط، لابونتا للمطابخ والخزائن من شركة ميداس وشركة فرح هوم.

ويستضيف مرزام النسخة الثانية من مسابقة قتيبة الغانم للتصميم، بالتعاون مع صناعات الغانم وصفاة هوم، وتركز على مهارات المصممين في الخليج.

وسيتم عرض التصاميم المرشحة في معرض مرزام، واعلان الفائز خلال ديسمبر.