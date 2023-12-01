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ندوة طوفان الأقصى ضرورة استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني

12/1/2023 4:35:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
طالب المتحدثون في ندوة «طوفان الأقصى وواجبنا لنصرة فلسطين» بضرورة استمرار مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه العدوان الصهيوني، مثمنين الموقف المشرف للكويت من القضية الفلسطينية ودعمها في المحافل الدولية.
وأقيمت الندوة مساء أول من امس في مقر جمعية الإصلاح الاجتماعي بمشاركة أمين سر لجنة الإغاثة والإيواء لعدوان غزة د.إبراهيم صلاح وبمشاركة الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت د.علي العنزي.
أدار الندوة رئيس قطاع الإعلام بجمعية الإصلاح عبدالرحمن الشطي.
في البداية، أكد د.ابراهيم صلاح ان «طوفان الأقصى» جاء للدفاع عن المسجد الأقصى من محاولات هدمه من قبل اليهود، لافتا الى ان هذا العام شهد اكبر عدد من الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين وتمزيق المصاحف. وأشار إلى ان الوضع كان يزداد خطورة على الشعب الفلسطيني في ظل وجود حكومة صهيونية يمينية متطرفة هدفها إبادة الشعب الفلسطيني ومحو فلسطين من الخارطة، مع استمرار تعذيب الأسرى في السجون الصهيونية، فجاء «طوفان الأقصى» لوقف كل هذا وجعل القضية الفلسطينية في الصدارة، وجاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد 7 اكتوبر غير مسبوق بهدف محاولة قتل صمود الشعـــب الفلسطيني وكسر المقاومة بقصف المستشفيات والمخابز، وتجاوز المجرمون الحدود فقصفوا المؤسسات الأممية وقتلوا 71 صحافيا، وهو اكبر عدد من الصحافيين في جميع حروب العالم في 20 عاما.
من جانبه، ألقى د.علي العنزي ثلاث قصائد في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومنها قصيدة «غزة الانتصار رغم النار والحصار» وقصيدة «كفاح رغم الجراح».

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