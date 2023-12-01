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الأعلى للقضاء والعليا الإندونيسية يتفقان على تبادل المعلومات والخبرات القضائية والقانونية

12/1/2023 4:35:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تم صباح أمس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا في جمهورية إندونيسيا الصديقة، وذلك في مبنى المجلس الاعلى للقضاء بمنطقة مشرف. وقع المذكرة عن الجانب الكويتي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي ومن الجانب الإندونيسي رئيس المحكمة العليا البروفيسور د. محمد شريف الدين.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم بنودا تركز على تبادل المعلومات والخبرات والمبادئ والاجتهادات القضائية والقانونية، وهي تمثل نواة لتعاون أوثق مستقبلا.
حضر مراسم التوقيع نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيس المحكمة الكلية ووكيل وزارة العدل بالإنابة هاشم القلاف اعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار صالح الرقدان رئيس ادارة التفتيش القضائي والمستشار عويد الثويمر رئيس المكتب الفني في محكمة التمييز.

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