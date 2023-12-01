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رابعة الجمعة مشاركتنا في اجتماع ناتو فرصة لإيصال الصوت الإعلامي الكويتي إلى العالم

12/1/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية رابعة حسين مكي الجمعة بأهمية مشاركة الجمعية في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي (ناتو) بالعاصمة بروكسل، مؤكدة أن الاجتماع كان «تجربة مميزة الهدف منها إيصال الصوت الاعلامي والصحافي الكويتي إلى العالم».
وقالت في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس إن مشاركتها ممثلة عن الجمعية في اجتماع حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل تعد «تجربة جيدة ومهمة» جرى خلالها التفاعل مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية حول مختلف القضايا الملحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضافت الجمعة أن «المؤتمر عقد وسط ظروف صعبة يعيشها العالم لاسيما في منطقة الشرق الاوسط والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والاعتداء الهمجي للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما تسبب به في سقوط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء».
وأوضحت أن المؤتمر كان فرصة لطرح الأسئلة على وزراء خارجية الحلف والتعرف إلى مواقف الدول من اتفاق «الهدنة الإنسانية» بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) في قطاع غزة، وكذلك ضرورة تطبيق القانون الدولي الانساني وإدخال المساعدات الانسانية العاجلة إلى القطاع.
وقالت «لكن الاجتماع ركز فقط على الحرب الدائرة بين اوكرانيا وروسيا وسبل تقديم الدعم اللوجستي والمالي لأوكرانيا» وعلاقة الحلف مع الصين إلى جانب التوتر القائم بين كوسوفو والصرب وانتشار قوات الحلف في كوسوفو وكذلك مطالبة تركيا بقبول انضمام السويد للحلف. وأكدت أن «هناك اهتماما اوروبيا بوجود ممثلين عن الصحافة الكويتية في المؤتمر» الذي يعد خطوة تحضيرية لقمة مرتقبة ستعقد بواشنطن العام المقبل، مشيرة إلى دور الصحافة الكويتية في تسليط الضوء على القضايا العربية العادلة للرأي العام باستخدام نهج وتكنولوجيا مبتكرة للوصول إلى جمهور أوسع.
وقالت «إن حلف الناو يجمع يضم دولا مهمة وفاعلة بالعالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. وللكويت تعاون استراتيجي مع الحلف سواء على المستوى الثنائي بين أعضاء الحلف او بشكل جماعي ضمن مبادرة اسطنبول للتعاون المنبثقة من قمة حلف الناتو التي عقدت أخيرا في واشنطن».

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