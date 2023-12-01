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نائب وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره الروسي توطيد العلاقات الثنائية

12/1/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الخميس اتصالا هاتفيا من نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الراهنة محل الاهتمام المشترك.

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