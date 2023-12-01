نائب وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره الروسي توطيد العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية بحث هاتفيا مع نظيره الروسي توطيد العلاقات الثنائية
التاريخ
12/1/2023 4:35:56 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الخميس اتصالا هاتفيا من نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الراهنة محل الاهتمام المشترك.
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