وفد من هيئة القضاء العسكري زار الأردن لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والعسكري

وفد من هيئة القضاء العسكري زار الأردن لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والعسكري
التاريخ
12/1/2023 4:35:56 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قام وفد من هيئة القضاء العسكري برئاسة العميد ركن حقوقي د. محمد عبيد العنزي، بزيارة إلى مديرية القضاء العسكري في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث تم توقيع محاضر اجتماع بروتوكول التعاون القانوني المشترك بين الجانبين. وقام الوفد خلال الزيارة بجولة زار خلالها المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف ومحكمة أمن الدولة للاطلاع والتعرف على طبيعة العمل القانوني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات القانونية والعسكرية بين الجانبين.
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