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وفد من هيئة القضاء العسكري زار الأردن لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والعسكري

12/1/2023 4:35:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وفد من هيئة القضاء العسكري برئاسة العميد ركن حقوقي د. محمد عبيد العنزي، بزيارة إلى مديرية القضاء العسكري في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث تم توقيع محاضر اجتماع بروتوكول التعاون القانوني المشترك بين الجانبين. وقام الوفد خلال الزيارة بجولة زار خلالها المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف ومحكمة أمن الدولة للاطلاع والتعرف على طبيعة العمل القانوني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات القانونية والعسكرية بين الجانبين.

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