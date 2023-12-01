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الإطفاء تشارك بمؤتمرات ومعارض محلية

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت قوة الإطفاء العام، متمثلة في بعض إداراتها، بعدد من المؤتمرات والمعارض المحلية منها مهرجان الطفولة الثامن تحت شعار «أطفالنا استثمارنا» الذي شاركت فيه إدارة العلاقات العامة والإعلام في «القوة» في أرض المعارض بتنظيم من مركز «ضوى اليادة التطوعي» بمشاركة 42 وزارة وجمعية نفع عام.
كما شاركت إدارة الشؤون الصحية في القوة بمؤتمر ومعرض صحة الكويت الثاني عشر الذي يهدف الى التعرف على كيفية تقديم الرعاية الطبية للمرضى وتواجد أكبر المستشفيات العالمية بهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة. بالإضافة إلى مشاركة إدارة تكنولوجيا المعلومات في القوة بمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يهتم بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية.
حضر المعارض مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير إدارة الشؤون الصحية العقيد فايز عبدالعزيز أحمد، ومراقب مراقبة الأمن السيبراني العقيد م.عقيل حبيب حمد، وعدد من قياديي وضباط في قوة الإطفاء العام.

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