-->

Saturday, 02 December 2023 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوى العاملة نستقدم العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وسفارة الجمهورية الهندية، استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير جمهورية الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا والوفد المرافق له.
وقد استهل العتيبي حديثه، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وأكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائما بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت، وأوضح للجانب الهندي أن سوق العمل يستقطب العمالة بما يجتاحه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الهندية والسعي إلى حل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأكد العتيبي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الهندية في مختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة الهندية.
بدوره، أبدى السفير د.آدرش سويكا عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الهندية في الكويت، وأعرب عن سعيهم الدائم إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
حضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد.

MENAFN01122023000130011022ID1107520877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث