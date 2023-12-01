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التسجيل بالبرنامج التدريبي للطلبة خلال إجازة الربيع والصيف مستمر حتى 12 الجاري

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن استمرار التسجيل للبرنامج التدريبي خلال اجازة الربيع والصيف للطلبة. وأوضحت الهيئة ان التسجيل آليا مستمر حتى 12 ديسمبر الجاري أو حتى اكتمال عدد الفرص المستهدفة التسجيل على موقع الهيئة عبر (تطبيق التدريب - مشروع تدريب الطلبة)، مشيرة إلى ضرورة أن الدخول على الرابط لاستكمال البيانات الشخصية وتحميل الأوراق بصيغة (PDF) واختيار الفرص التدريبية المشار إليها في الموقع.
وعن المستندات المطلوب إرفاقها، قالت الهيئة إنها هي: صورة عن البطاقة المدنية صورة شخصية شهادة حديثة (لمن يهمه الأمر) من الجهة التعليمية بالإضافة إلى نموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان وأاسم الفرع وأكدت أنه يتم اختيار رغبات الترشيح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق في الموقع الإلكتروني للتأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا، مشيرة إلى انه سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط، معتبرة ان التسجيل واختيار الفرصة التدريبية لا يعنيان القبول النهائي، إلى أن يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة، وبعد الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين، وبعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين يقوم الطالب المسجل بطباعة نموذج الاعتماد من الموقع.

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