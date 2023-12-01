الدوسري لـ الأنباء مشروع من كسب يدي أسري وطني لحث المنتفعات على الانتقال من الاتكال إلى الإنتاج



العجمي: 258 مستفيدة من المشروع خلال آخر خمس سنوات ومدة الدورة من 8 إلى 12 حصة موزعة على يومين في الأسبوع الجاسم: هناك إقبال على فن «الاركاد التراثي» ونشجع الشباب على الانخراط فيه لتوفير كل ما يعزز الموروث الكويتي



بشرى شعبان

أكدت مديرة ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون سارة الدوسري، أن مشروع «من كسب يدي»، يعتبر باكورة التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثلة بقطاع التنمية الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف متمثلة في الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية، وانطلق العمل به بموجب اتفاقية بين وزارة الشؤون والأمانة العامة للأوقاف في مارس 1997 ومازال مستمرا.

وأشارت الدوسري في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أن المشروع أسري وطني سعت إدارة الرعاية الأسرية من خلاله إلى جذب اهتمام المنتفعات من مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية واحتضانها لهن من خلال تقديم دورات تدريبية وتأهيلية بالمجان كالدورات (الفنية - الحرفية - الأكاديمية - الاجتماعية) وذلك وفق خطة دقيقة مرسومة اعتمادا على اختيار وتنظيم تلك الدورات والبرامج التدريبية الفعالة لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة المرجوة المنتفعات، إذ يسعى المشروع وبجهود عامليه إلى تشجيع المنتفعة على إثبات ذاتها والاستقلالية وضرورة أن توفر الأمان المادي لها ولعائلتها.

أهداف المشروع

وعن اهداف المشروع أكدت الدوسري انه يسعى الى توفير فرصة عمل مناسبة للمنتفعة تحقق من خلالها قدرا من الاستقلالية والقدرة على تحقيق الذات بعد اجتياز دوراتنا التدريبية المتعددة، بالإضافة إلى تشجيع المنتفعات على الدخول إلى مجال العمل الحر إلى جانب المساعدة الاجتماعية.

كما يسعى المشروع نحو تقديم نماذج عملية ناجحة لبث الأمل والإرادة فيهن وتشجيعهن على اقتناص الأوقات بالأعمال المثمرة وتوجيه طاقاتهن الثمينة في مهارات مهنية وفنية تتناسب وشخصياتهن وبما يعود عليهن وعلى أسرهن بالفائدة. وأضافت الدوسري ان المشروع يعمل كذلك على حث المنتفعات على الانتقال من الاتكالية والانتفاع إلى الاستقلالية والإنتاج بمهارة وتميز للمرأة والأسرة.

وتوفير بيئة مناسبة تتوفر فيها كل الركائز الأساسية لتنمية قدراتهن وجعلهن عضوات فاعلات في المجتمع الكويتي.

ولفتت الدوسري إلى أن المشروع يسعى أيضا إلى تحويل المتوافر من مواد أولية إلى منتجات مثمرة (ملابس، مواد غذائية، أعمال فنية) بفضل أيادي المتخصصات بعد تدريبهن على العديد من مجالات العمل والإنتاج، الى جانب العمل على تسويق إنتاج المنتفعات من دوراتنا التدريبية بالأسواق المحلية والمعارض الداخلية والخارجية.

الفئات المستهدفة

وعن الفئات المستهدفة من المشروع، بينت الدوسري انها تشمل جميع المنتفعات من بند المساعدات الاجتماعية، ومنها:

1- المطلقات.​​​​

2- الأرامل.

3- فئة بنات (غير متزوجات).

​​4- ربات منازل.

5- العجز المادي. ​​​​

6- أسر المساجين.

7- الأسر الكويتية المتعففة. ​

ونعمل على توفير دورات خاصة للمنتفعين من الرجال فئة (المساجين، العجز المادي، المفرج عنهم)، وذلك حرصا من مشروعنا على انتقال هذه الفئة من حياة الأخذ إلى حياة العطاء ليصبحوا أشخاصا فاعلين ومؤثرين إيجابيا في أسرهم والمجتمع.

ورش فنية وتدريبية

وحول الورش الفنية والتدريبية، بينت مديرة المشروع غزيل العجمي ان الوزارة بالتنسيق والتعاون والتكافل مع الامانة العامة للأوقاف تضع سنويا برنامجين للتدريب، تتراوح فترة الدورات فيهما وفق نماذج محددة وفق كل مدرب واحتياجات الدورة من 8 الى 12 حصة ومرتين في الأسبوع، وتكون على فترتين صباحية ومسائية.

وتشمل هذه الدورات صناعة وتركيب العطور، الـكـورشـيـه، الخياطة والتـفـصـيـل والتـطريز، والخزف، والديكورباج، وتزيين الشوكولا، والتصوير الفوتوغرافي، والإكسسوارات، والمنتجات الخشبية التراثية، وإعادة التدوير، والليزر والسلسكرين، بالإضافة إلى دورات الكمبيوتر و«الفوتوشوب» وتصميم الإعلانات.

وعن أعداد المستفيدين من البرنامج، أوضحت العجمي أنه وفقا لآخر خمس سنوات استفاد من الدورات 258 متدربا، علما انه في عام 2020 توقف النشاط نتيجة إجراءات جائحة «كورونا».

وأوضحت غزيل أنه في الفترة الثانية للبرنامج التدريبي عام 2022 تم تدريب 6 متدربات في دورة التطريز، و8 في الخياطة، وفي دورة الرزن 6 والاكسسوار 7، مؤكدة ان جميع الدورات تقدم بالمجان، فوفقا لاتفاقية الشراكة توفر الامانة العامة للاوقاف كل مصاريف الدورات وثمن المواد الأولية للدورات، لافتة إلى ان منتجات الدورات تعرض في العديد من المعارض سواء الداخلية او عبر مشاركات خارجية.

وأشارت العجمي الى استفادة عدد من المنتفعات من تسويق منتجاتهن في «بوتيك 33».

حرف يدوية

بدوره، أوضح مدرب ورشة الخشب التراثي «فن الاركاد» الفنان اسامة الجاسم، ان هناك اقبالا على فن «الاركاد التراثي» الذي يدخل في كل الانشطة اليدوية الحرفية والهدف من إقامة مثل هذه الورش توفير فن الاركاد مع الموروث الكويتية وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا الفن الجميل لإنجاز الأعمال والتصاميم التراثية المرتبط إنتاجها باستخدامات الخشب وتعزيز كل ما يمكن أن يرسخ هذا الموروث ويحقق الأهداف المرجوة من هذه الورش والدورات التدريبية.