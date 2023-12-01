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نواب يحثون المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وجه نحو ألفين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رسائل مفتوحة عبر الهواتف الدعوة إلى المصريين في الخارج نداءات أخيرة بضرورة التوجه الى صناديق الاقتراع اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في مقار البعثات الديبلوماسية واستخدام الاستحقاق الدستوري والمشاركة في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة ولمدة ست سنوات تمتد حتى عام 2030.
وأكد النواب في اتصالاتهم ورسائلهم للمصريين في الخارج حرية اختيار المرشح الذي يستحق أن يتقلد هذا المنصب من بين المرشحين على السباق الرئاسي.
وقال النواب الممثلون لمقاعد المصريين في الخارج وفي مقدمتهم غادة عجمي إنها وزملاءها حرصوا على الاتصال بزملائهم من المصريين في الخارج لحثهم على المشاركة في التصويت، وان هناك حافلات كبيرة ستنقل المصريين في مختلف دول العالم إلى مقار البعثات الديبلوماسية للتصويت والتنبيه عليهم بضرورة حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري صلاحيته وإثبات الحضور من خلال التوقيع في كشوف الناخبين. وفي هذا السياق دعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين في الداخل والخارج بالانحياز إلى وطنهم في تلك المرحلة التاريخية، والنزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن، لاسيما أننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسؤولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي لكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خطا أحمر لا مجال للمساس بها. بدوره، دعا النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين في الخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لنسج ملحمة وطنية جديدة نقدم فيها رسالة للعالم أجمع أن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وما يحيط بمصر من صراعات وتوترات متأججة، مشيرا إلى أن المواطنين بالداخل والخارج لابد أن يكونوا جزءا من صناعة المشهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.
وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديموقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأضاف وهبة أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديموقراطية والنهوض بالأوطان، موضحا أنها تعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أجل مصر. وذكر وهبة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما سيضمن نزاهة كل إجراءات المشاركة والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز بالرئاسة، مشيرا إلى أن الجميع عليه دور كبير في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح كل الإجراءات خاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

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