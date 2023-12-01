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وزير الأشغال لقياديي الوزارة رفع إنتاجية عمل الطاقات الشابة في مشروع المطار

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالتكليف د.جاسم الأستاد القياديين في الوزارة، على ضرورة الدفع برفع مستوى إنتاجية عمل الطاقات الشابة في مشروع مطار الكويت الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعه بالكوادر الوطنية العاملة في إدارة تنفيذ مشروع المطار، وذلك لتثمين الجهود المبذولة من قبل جهاز إشراف الوزارة. وذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزير د.الأستاد أكد خلال اجتماعاته بقياديي الوزارة على أهمية تطوير العنصر البشري وتأهيله في جميع القطاعات بالوزارة ليقوم بدوره خاصة أن الشباب هم مستقبل الكويت.

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