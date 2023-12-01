وزير الأشغال لقياديي الوزارة رفع إنتاجية عمل الطاقات الشابة في مشروع المطار

وزير الأشغال لقياديي الوزارة رفع إنتاجية عمل الطاقات الشابة في مشروع المطار
التاريخ
12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالتكليف د.جاسم الأستاد القياديين في الوزارة، على ضرورة الدفع برفع مستوى إنتاجية عمل الطاقات الشابة في مشروع مطار الكويت الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعه بالكوادر الوطنية العاملة في إدارة تنفيذ مشروع المطار، وذلك لتثمين الجهود المبذولة من قبل جهاز إشراف الوزارة. وذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزير د.الأستاد أكد خلال اجتماعاته بقياديي الوزارة على أهمية تطوير العنصر البشري وتأهيله في جميع القطاعات بالوزارة ليقوم بدوره خاصة أن الشباب هم مستقبل الكويت.
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