سفير لاوس العلاقات مع الكويت تتطور بشكل ملحوظ على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي

نسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف مناحي التنمية



أسامة دياب

أشاد سفير لاوس لدى البلاد بون إنثابانديث بقوة ومتانة العلاقات بين لاوس والكويت والتي وصفها بالودية والممتازة، موضحا أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بدأت في 14 يوليو 2008، وافتتحت سفارة لاوس في الكويت عام 2009، في حين افتتحت الكويت سفارتها في فينتيان عاصمة لاوس عام 2012.

وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ 15 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بشكل ملحوظ على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي، مضيفا أن البلدين الصديقان يتبادلان الدعم في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح إنثابانديث ـ في لقاء جمعه مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية عقده في مقر السفارة ـ أن سفارة بلاده في الكويت هي البعثة الديبلوماسية الوحيدة لجمهورية لاوس في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، في حين أن سفارة الكويت في لاوس هي الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالدعم الكامل الذي تتلقاه السفارة من وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية الأخرى، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إنثابانديث إلى أنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية، كانت هناك زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين البلدين مثل الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، والوفد المرافق له إلى فينتيان في أغسطس عام 2008، وفي يناير 2009، زار رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية بواسون بوفافانه الكويت، موضحا أنه خلال هاتين الزيارتين الرفيعتين تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والفني والقوى العاملة والزراعة وخدمات الطيران والسياحة والحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، موضحا أن زيارة لاحقة لوفد كويتي إلى بلاده أدت إلى توقيع اتفاقيات تعاون في الشؤون المدنية والطيران وفي مجالات توليد الكهرباء والزراعة والبترول.

وكشف عن تقديم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قروضا لتمويل مشروعين في لاوس، أحدهما لشبكة نقل الكهرباء والآخر لمشروع الري، موضحا أن كلا المشروعين ساهم في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في بلاده، لافتا إلى أن الجولة الـ 4 من المشاورات السياسية بين البلدين ستعقد في فينتيان خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، موضحا أن هذه الزيارة ستسهم في دعم وتعزيز العلاقات الودية والتعاون الجيد بين البلدين، مضيفا أن غرفتي التجارة والصناعة في البلدين ستجتمعان في الكويت لمناقشة دعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وردا على سؤال حول اتفاقيات العمل بين البلدين، أشار إلى وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في مجال تبادل القوى العاملة بين البلدين، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها إلى الآن بسبب عدد من العوائق أبرزها نقص الخبرات العمالية وعدم إجادة اللغة الانجليزية، إلا أن العمل جار لبحث إمكانيات أخرى ومهارات مناسبة لمناقشتها مع الحكومة الكويتية في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف مناحي التنمية من خلال خلق مناخ استثماري مناسب مع أطر قانونية قوية، ومن خلال اعتماد التكنولوجيا والمهارات المناسبة، مشيرا إلى أن بلاده لديها عدد من الاستثمارات من دول آسيان الأخرى مثل فيتنام وتايلند، كما أن لديها استثمارات كبيرة من الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند واليابان والعديد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الإمكانات الهائلة والقدرات الكامنة التي تتحلى بها بلاده لبدء مشاريع مربحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والزراعة والغابات والضيافة والسياحة، وكذلك في قطاع التعدين. وأوضح ان اصحاب الجوازات الخاصة والديبلوماسيين ليسوا بحاجة الى تأشيرة لدخول بلاده، موضحا أن الكويتيين يحصلون على التأشيرة في خلال 3 ايام عمل مقابل 15 دينارا، اما التأشيرة المستعجلة فيمكن للكويتيين الحصول عليها خلال يوم واحد فقط مقابل 20 دينارا، كاشفا عن عدم وجود خط طيران مباشر الى لاوس.

وأشار السفير إنثابانديث إلى أهمية اليوم الوطني لبلاده والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، موضحا أن لاوس دولة قديمة، تعرف شعبيا باسم أرض المليون فيل، وتبلغ مساحة أراضيها 236.800 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكان لاوس نحو 7.5 ملايين نسمة فقط، وتتكون من أكثر من 160 مجموعة عرقية، مبينا أنه في الثاني من ديسمبر هذا العام ستحتفل بلاده بالذكرى الـ 48 لتأسيس الجمهورية والتي تأسست بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب المدمرة والاضطرابات في المنطقة.