رئيس الخدمة المدنية د عصام الربيعان تطبيق نظام الدوام المرن على موظفي الديوان اعتبارا من 3 ديسمبر

لا يطبق على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وعليهم مراجعة " الإدارية " لتحديد مواعيد العمل المناسبة

لهم

من

4

بدائل



مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان تعميما بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالديوان بنظام الدوام المرن، على أن يعمل به اعتبارا من 3 ديسمبر 2023. وبموجب التعميم يسمح للموظف بالحضور ابتداء من الساعة 7 صباحا حتى 9، على أن ينصرف الموظف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك من دون الإخلال بفترات السماح المقررة قانونا.

وتبدأ فترة السماح 30 دقيقة من بعد الساعة 9 صباحا، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف بـ 30 دقيقة في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح، مضافة اليها 15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف على أن تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام بعد التاسعة والنصف صباحا.

كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

ولا يطبق الدوام المرن ولا فترة السماح على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وعليهم مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتحديد مواعيد العمل التي تتناسب معهم من 4 بدائل تشمل: من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا، من 7:30 حتى 2:30، من 8 حتى 3 مساء، من 8:30 حتى 3:30.

في السياق ذاته، قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»: نعم قانونيا وإجرائيا يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي تبدأ الجمعة 29 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين الموافق 1 يناير.

وتابع المصدر: بالإمكان أخذ إجازة دورية لبقية أيام الأسبوع، ولا يوجد ما يمنع قانونيا، بشرط موافقة الرئيس المباشر على الإجازة، والتقديم عليها من الآن إذا كان لديه رصيد، ولا يستطيع ذلك الموظف الذي ليس لديه رصيد حاليا.

وأضاف بقوله: قبل العطلة الرسمية يستطيع الموظف تقديم إجازة رسمية عن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة على التوالي 2 و3 و4 يناير حتى لا يسجل عليه انقطاع عن العمل، على أن يستأنف دوامه في 7 يناير بدلا من 2 يناير، وبذلك تصبح العطلة 9 أيام بدلا من 4 أيام.

ونبه المصدر إلى أن هذه الإجازة لا تقدم خلال أيام العطلة الرسمية.





لا يطبق على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وعليهم مراجعة " الإدارية " لتحديد مواعيد العمل المناسبة لهم من 4 بدائل



رئيس " الخدمة المدنية " د. عصام الربيعان : تطبيق نظام الدوام المرن على موظفي " الديوان " اعتباراً من 3 ديسمبر



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان تعميما داخليا رقم 13 لسنة 2023 ، بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالديوان بنظام الدوام المرن.

ونص التعميم على :

أولا : تكون مواعيد العمل الرسمية في أيام العمل بالديوان بواقع 7 ساعات ، يسمح للموظف بالحضور خلالها ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ، على أن ينصرف الموظف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره ، وذلك من دون الإخلال بفترات السماح المقررة قانونا.

ثانيا : تبدأ فترة السماح 30 دقيقة من بعد الساعة التاسعة صباحا ، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف ب30 دقيقة في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح ، مضافة اليها 15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات ، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.

وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام بعد التاسعة والنصف صباحا.

كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

ثالثا : لا يطبق ماورد في أولا وثانيا على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر ، وعليهم مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتحديد مواعيد العمل التي تتناسب معهم من التالي :

أ : من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا

ب : من الساعة السابعة و30 دقيقة حتى الساعة الثانية و30 دقيقة ظهرا.

ت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء .

ث: من الساعة الثامنة و30 دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء.

رابعا : يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 3 ديسمبر 2023 ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وقرار الديوان الخارجي رقم

3

لسنة

2023.

















مصدر لـ" الأنباء": نعم قانونياً وإجرائياً يحق للموظف تمديد عطلة رأس السنة الميلادية 5 أيام لتصبح 9 واستئناف الدوام 7 يناير



قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء": نعم قانونيا وإجرائيا يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي تبدأ الجمعة 29 ديسمبر وتنتهي يوم الإثنين الموافق 1 يناير.

وتابع المصدر: بالإمكان أخذ إجازة دورية لبقية أيام الأسبوع، ولايوجد ما يمنع قانونيا، بشرط موافقة الرئيس المباشر على الإجازة ، والتقديم عليها من الآن إذا كان لديه رصيد، ولا يستطيع ذلك الموظف الذي ليس لديه رصيد حاليا.

وأضاف بقوله: قبل العطلة الرسمية يستطيع الموظف تقديم إجازة رسمية عن أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافقة على التوالى 2و3و4 يناير حتى لا يسجل عليه انقطاع عن العمل، على أن يستأنف دوامه في 7 يناير بدلا من 2 يناير، وبذلك تصبح العطلة 9 أيام بدلا من 4 أيام.

ونبه المصدر إلى أن هذه الإجازة لا تقدم خلال أيام العطلة

الرسمية.