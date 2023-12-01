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الحربي فوائد كثيرة لتناول فراشة الحرير وكوكتيل الهرمونات السائلة بدنيا وتجميليا

12/1/2023 4:35:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) راجت مقاطع لفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تبين خروج سائل غريب لونه أبيض مصفر في نهاية جسم فراشة كبيرة. وتداوله الكثيرون على أنه حليب الفراشات وعلى أنه يحتوي على الكثير من الفوائد المهمة لجسم الإنسان، فما الحقيقة، وهل للفراشات حليب كما يدّعي البعض، وإن كان حقيقة، هل سيتقبل الناس تناوله؟
سألنا خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد في «التطبيقي» د.جنان الحربي عن حقيقة الأمر، فقالت: تمر الفراشات بدورة حياة من عدة مراحل تتضمن البيض، واليرقة، والشرنقة، والحشرة البالغة، فعندما تتحول اليرقة إلى فراشة في داخل الشرنقة، يموت جسم اليرقة القديم ويتحلل داخل الشرنقة ويظهر جسم جديد لحشرة كاملة بأجنحة بعد مرور أسبوعين.
وتضيف د.جنان الحربي: خلال مرحلة التحول تتعرض اليرقة للهجوم من قبل كوكتيل من العصائر يحتوي بدوره على إنزيمات هاضمة تهضم أجزاء من أنسجتها وتحولها إلى سائل، وتعمل أيضا من ناحية أخرى مجموعة من هرمونات النمو التي تعرف بـ «إكدايستيرويد» على تكوين أنسجة جسم الحشرة الجديد، وكل هذه الأمور تحدث داخل الشرنقة. وقبل خروج الحشرة المكتملة النمو من الشرنقة، تمتلئ الأخيرة بسوائل متعددة بما فيها الفضلات.
وتابعت: الجدير بالذكر، انه أثناء عملية التحول، لا يمكن للحشرة او الشرنقة ان تتبول أو تتبرز، فيتراكم المزيد من كوكتيل الهرمونات السائلة التي تكتسب اللون البني الفاتح او الأبيض المصفر من وجود الفضلات النيتروجينية، وفي آخر الأمر، يندفع هذا السائل بقوة للخارج مع انطلاق الفراشة الجديدة من الشرنقة، ويطلق العلماء على سائل كوكتيل الهرمونات المحمل بالفضلات بحليب الفراش لما له دور في بناء جسم الحشرة الجديدة، ويطلق علميا على هذا الكوكتيل مادة «الميكونيوم»، وهي مادة مشابهة نوعا ما للمادة البنية اللون التي تبطن الأمعاء الغليظة للجنين وهو في رحم أمه، وأول مادة تخرج من بطنه بعد ولادته.
وتستطرد: البعض من الناس يقوم بالضغط على جسم الشرنقة او الحشرة لإخراج هذا الحليب الملون من بطن الفراشة ويخففه بالماء ويدعي انه بديل للحليب الحيواني. والبعض الآخر يسوق لاستخدامه كمنشط عام ومقو للجسم، وفي هذا الأمر نوع من الحقيقة، فمجموعة هرمونات النمو الموجودة في حليب الفراشة مثل «إكدايستيرويد»، هي فئة من الهرمونات التي لا تفرز في جسم الإنسان، ولكن تناولها يحسن من نمو العضلات والأداء الرياضي ويقوي بناء العظام، إلى جانب فائدتها كعامل يقلل من الشهية نوعا ما، فنجد الرياضيين يتناولون مثل هذه الهرمونات المتواجدة في النباتات والأنواع المصنعة.
وتختتم د.جنان الحربي بقولها: تناول الشرنقة مثل شرنقة فراشة الحرير وجد له فوائد جمة، حيث أثبتت الدراسات ان له علاقة غير مباشرة بالحد من نمو الخلايا السرطانية وتساعد مكوناتها في المحافظة على مستويات سكر الدم وتعزيز القوة البدنية. ومن المعروف ان شركات التجميل تستخدم مستخلصات هذه الشرنقة في تصنيع مستحضرات العناية بالبشرة والجسم لما فيها من فوائد لشد البشرة وتعزيز نضارتها.

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