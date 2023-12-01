بالفيديو السفارة المصرية أكملت استعداداتها لاستقبال جموع الناخبين ابتداء من اليوم

السفير المصري: الانتخابات فرصة لإظهار وعي الشعب بما يجري في المنطقة



أسامة أبوالسعود

أكملت السفارة المصرية بالكويت استعداداتها لاستقبال جموع الناخبين لاختيار رئيس مصر القادم وذلك بأرض المعارض بمنطقة مشرف صالة 4B.

وتعد الجالية المصرية في الكويت من انشط الجاليات المصرية في الخارج في المشاركة الانتخابية حيث يقيم في الكويت 467 ألف مصري بالكويت يحملون تصاريح عمل من إجمالي تعداد الجالية 671 ألف مواطن، بمن فيهم الالتحاق بعائل. وشهدت مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة توافد عشرات الآلاف من ابناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم وهو ما يتوقعه مراقبون خلال الانتخابات الحالية نظرا لما تشهده الكويت من اجواء ربيعية وطقس معتدل خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستجرى خلالها الانتخابات.

ويتوقع ان تشهد بدء عملية الاقتراع في الساعة الـ9 صباحا توافد اعداد من الناخبين فيما تشهد فترة ما بعد صلاة الجمعة ازدحاما من الناخبين للإدلاء بأصواتهم حتى نهاية اليوم الانتخابي واغلاق باب الاقتراع في الساعة الـ9 مساء.

وحض السفير المصري اسامة شلتوت أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري خلال الانتخابات الحالية لانتخاب رئيس مصر القادم.

وأوضح ان ممارسة المصريين لحقهم الدستوري بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يبعث رسالة إلى العالم بشأن الدور المحوري الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في رسم مستقبل وطنها، خاصة ان المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة تتطلب تكاتفا بيننا سواء كدول أو كشعوب.

وشدد على ان الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لإظهار وعي الشعب المصري بما يجري بالمنطقة من خلال مشاركة واسعة النطاق في الانتخابات المصرية لاختيار المرشح الأمثل لقيادة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات كبيرة.

وعن التسهيلات المقدمة للمشاركين، أكد السفير المصري ان اختيار المقر الانتخابي المؤقت في صالة 4B بأرض المعارض كان المعيار الأول له هو العمل على راحة الناخبين، حيث توجد مساحة كافية لاستيعاب الناخبين مما يساهم في تيسير عملية الانتخاب وعدم طول مدة انتظار الناخب.

ولفت في الوقت ذاته إلى انه سيتم منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل اللجنة دون انتظار للدور، كما أشار إلى التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي لتوفير متطوعين لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشاد السفير المصري بعمق علاقات بين مصر والكويت، والعلاقات المتميزة التي تجمع القيادات السياسية بالبلدين الشقيقين، وهي الأمور التي يسرت عملية التنسيق بشكل كبير مع وزارتي الخارجية والداخلية، مثمنا في هذا الإطار ما تقدمه السلطات الكويتية من تعاون وتنسيق في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 2،1، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:0220543411 أو على الرقم: 0220543415

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أو غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين. وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.