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بالأعلام المصرية.. احتفالات المصريين في اليونان بالانتخابات الرئاسية

12/1/2023 4:29:21 AM
(MENAFN- Youm7) استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من احتفال المواطنين المصريين بالأعلام المصرية قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ فتحت سفارة مصر فى أثينا الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى اليونان، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.



وكان السفير عمر عامر، سفير مصر باليونان، قد ذكر في تصريحات سابقة للقاهرة الإخبارية، بأن هناك إقبالا شديدا جدا على المشاركة والتعرف على الإجراءات المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اليونان بها آلاف المصريين المقيمين إقامة دائمة، وكل من له حق الانتخاب مقيد في الجداول الانتخابية، وهناك نحو 40 ألف مصري في اليونان بأثينا وخارجها يحرصون على المشاركة والحضور.



ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
















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