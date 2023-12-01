الشرطة العراقية في ديالى تفرض حظر التجوال بعد هجوم إرهابي بقضاء بلدروز

MENAFN - Youm7) أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إعلان حظر التجوال غداة هجوم إرهابي شنه مسلحون بعبوات ناسفة وإطلاق نار وأدى إلى وقوع أكثر من أحد عشر قتيلاً وأربعة عشر جريحاً من المدنيين، ويعد الهجوم الأول منذ أكثر من عامين.

ووصفت السلطات الأمنية العراقية، الهجوم بالإرهابي، حيث تم استهداف مدنيين عائدين من تجمع انتخابي في قضاء بلدروز باتجاه قرية العمرانية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة.

من جانبه أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بأي خرق يستهدف المواطنين في المحافظة.

وقال التميمي في برقية تعزية باستشهاد عدد من المواطنين بهجوم إجرامي إرهابي بقرية العمرانية في قضاء المقدادية، حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بهجوم إجرامي إرهابي في قرية العمرانية بقضاء المقدادية"، لافتاً الى أنه في "قضاء المقدادية الآمن تنزف اليوم دماء زكية طاهرة، وأقدم أحر التعازي والمواساة الى عائلات الشهداء، سائلين المولى القدير، أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمّدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتابع: "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأي خرق يستهدف المواطنين وتعكير صفو الأمن والاستقرار في قضاء المقدادية".



