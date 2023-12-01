رويترز: وسطاء مصر وقطر على اتصال مع الفصائل وإسرائيل للعودة إلى الهدنة

(MENAFN
- Youm7) قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الوسطاء المصريون والقطريون على اتصال مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للعودة إلى الهدنة.
وأعلنت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع
غزة .
وقالت الإذاعة العبرية، إن "القتال عاد"، ناشرة صورة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.
فيما قال جيش الاحتلال في بيان: "حماس انتهكت الاتفاق وأطلقت النار على إسرائيل – جددنا إطلاق النار في غزة"
وزعم المتحدث باسم الاحتلال قائلا: "لقد قامت حماس بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، جيش الدفاع قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة منظمة حماس الارهابية في قطاع غزة.".
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