رويترز: وسطاء مصر وقطر على اتصال مع الفصائل وإسرائيل للعودة إلى الهدنة

MENAFN - Youm7) قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الوسطاء المصريون والقطريون على اتصال مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للعودة إلى الهدنة.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع

غزة .

وقالت الإذاعة العبرية، إن "القتال عاد"، ناشرة صورة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان: "حماس انتهكت الاتفاق وأطلقت النار على إسرائيل – جددنا إطلاق النار في غزة"

وزعم المتحدث باسم الاحتلال قائلا: "لقد قامت حماس بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، جيش الدفاع قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة منظمة حماس الارهابية في قطاع غزة.".