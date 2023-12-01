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مكتب نتنياهو: الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب

12/1/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Youm7) قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بيان مكتب نتياهو اتهم حماس بانتهاك شروط الهدنة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بإطلاق سراح الرهائن وإطلاق سراح جميع النساء المختطفات المحتجزات في غزة.

وتابع البيان أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة أبدا تهديدا لسلامة الإسرائيليين، وفقا لما زعمه البيان.

وشنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جميع أنحاء قطاع غزة شمالا وجنوبا، زاعمة أن حماس انتهكت شروط الهدنة.

وقالت الصحيفة إن مناطق متفرقة من إسرائيل تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ من قطاع غزة في وقت مبكر من صباح بما في ذلك إطلاق صواريخ على عسقلان والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.








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