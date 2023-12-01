الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

MENAFN - Youm7) أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيقي الملك سلمانوستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفق"واس" .

توفى الأمير عن عمر

عن عمر ناهز ٨٥ عاما.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.