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قطر: مفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى الهدنة فى غزة والقصف يعيق الاتصالات

12/1/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت قطر، عن أسفها لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، دون التوصل إلى اتفاق تمديدها.
وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، مؤكدة أن الدوحة ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت الهدنة.
وشددت الخارجية القطرية على أن استمرار القصف في غزة، يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من
قطاع غزة ، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة، التي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلتحيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.








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