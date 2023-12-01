قطر: مفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى الهدنة فى غزة والقصف يعيق الاتصالات

(MENAFN
- Youm7) أعربت قطر، عن أسفها لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، دون التوصل إلى اتفاق تمديدها.
وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، مؤكدة أن الدوحة ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت الهدنة.
وشددت الخارجية القطرية على أن استمرار القصف في غزة، يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من
قطاع غزة ، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة، التي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلتحيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
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