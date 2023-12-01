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وزيرة البيئة بـcop28: العمل المناخى أمر لا بد منه رسالة رئيسية للجناح المصرى

12/1/2023 4:29:16 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الجناح المصرى سيعمل على توصيل رسالة رئيسية وهى أن العمل المناخي أمر لابد منه، ويندرج تحت هذه الرسالة
مجموعة من الرسائل الهامة.



وأوضحت الوزيرة، أنه من هذه الرسائل أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة المصرية من سياسات وإجراءات، من أجل اشراكهم في المشروعات الخضراء، مثل إتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، أما الرسالة الثانية فهي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي، إلى جانب التركيز على الخسائر والاضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف.



وأضافت الوزيرة، أن فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم على التوازي مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28، من أجل
توحيد التوجه مع أهداف المؤتمر، حيث انه
سيتضمن يوم التمويل تنفيذ فعاليات حول تمويل المناخ داخل الجناح، سواء من خلال البنوك والقطاع الخاص والوزارات المعنية، إضافة لفعاليات يوم الطبيعة موضوعات التنوع البيولوجي والسياحة البيئية واشراك القطاع الخاص في تطوير المحميات الطبيعية.
















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