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زخم Cop27 بشرم الشيخ يتصدر فعاليات اليوم الجمعة فى Cop28 بالإمارات.. تفاصيل

12/1/2023 4:29:15 AM
(MENAFN- Youm7) حددت سكرتارية الأمم المتحدة الجدول الزمني الخاص باليوم الجمعة ضمن فعاليات
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "اجعل كل دقيقة ذات أهمية"، وتصدرت تجربة شرم الشيخ والزخم الذى حققته مصر فى Cop27 أكثر من فعالية فى قاعات متعددة، وإليكم
مواعيد وجدول أعمال القمة اليوم:



01 ديسمبر 23

11:00 - 12:00

التقييم العالمي - فريق الاتصال - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة فى غرفة الاجتماعات 6



01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

الانبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران الدولي والنقل البحري - مشاورة غير رسمية - الدورة الثانية عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ)/الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 5



01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ) وتقارير موجزة عن التحليل الفني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية مدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (د)

غرفة الاجتماعات 7



01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس والمشار إليها في المقرر 3/م أإ-3- المشاورات غير الرسمية - الدورة الثالثة عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

غرفة الاجتماعات 1





01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

برنامج العمل بشأن مسارات الانتقال العادل المشار إليها في الفقرات ذات الصلة من المقرر 1/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 4





01 ديسمبر 23

12:30 - 13:00

الغرفة الفائضة - المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (أ)

غرفة الاجتماعات 8



01 ديسمبر 23

15:00 - 18:00

مشاورة غير رسمية

التقييم العالمي - مشاورة غير رسمية - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة غرفة الاجتماعات 10



01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف العامل الخامس غرفة الاجتماعات 1



01 ديسمبر 23

15:00 - 15:15

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى الصندوق الأخضر للمناخ - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (ج) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقرير فريق الخبراء الاستشاري - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ج)غرفة الاجتماعات 2



01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

عمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ الإجراءات المناخية في مجال الزراعة والأمن الغذائي - مشاورة غير رسمية - الدورة الحادية عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 5



01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

طموح شرم الشيخ للتخفيف وبرنامج عمل التنفيذ المشار إليه في المقرر 4/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة السابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة السابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

غرفة الاجتماعات 4



01 ديسمبر 23

15:15 - 15:30

مجموعة الاتصال

إرشادات لصندوق المناخ الأخضر - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (ب) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

15:30 - 15:45

تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى مرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (د) - الفائض للمراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

15:45 - 16:00

إرشادات لمرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - CMA 10 (ج) - الفائض للمراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

16:00 - 17:00

مشاورة غير رسمية

إرشادات بشأن النهج التعاوني المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 2/م أإ-3 - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 1



01 ديسمبر 23

16:00 - 18:00

المسائل المتعلقة بالمنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة التي تخدم الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 5



01 ديسمبر 23

16:00 - 17:00

مشاورة غير رسمية

إعداد التقارير والمراجعة عملاً بالمادة 13 من اتفاق باريس: توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية الأطراف لأغراض إعداد التقارير وبناء القدرات - مشاورة غير رسمية - الدورة الخامسة للهيئة الفرعية للتنفيذ ،غرفة الاجتماعات 2



01 ديسمبر 23

16:00 - 16:45

مشاورة غير رسمية

المراجعة الثانية لمهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - مشاورة غير رسمية - الدورة 16 للهيئة الفرعية للتنفيذ ب - تجاوز عدد المراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

16:45 - 17:10

مجموعة الاتصال

تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - مؤتمر أطراف اتفاق باريس 10 (و) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

17:00 - 18:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقديم الدعم المالي والتقني - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ب) غرفة الاجتماعات 2



01 ديسمبر 23

17:00 - 18:00

مجموعة الاتصال

برنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 4/م أإ-3 - فريق الاتصال - الدورة الثالثة عشرة (ج) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 1



01 ديسمبر 23

17:10 - 17:30

مجموعة الاتصال

تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (و) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3



01 ديسمبر 23

17:30 - 18:00

مجموعة الاتصال

الاستعراض السابع للآلية المالية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (هـ) - تجاوز عدد المراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3
















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